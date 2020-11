The Ocean Cleanup: occhiali Safilo amici degli oceani

The Ocean Cleanup: gli occhiali da sole di Safilo amici degli oceani. La materia prima arriva dall’isola di plastica che galleggia in mare

Safilo produrrà in esclusiva per “The Ocean Cleanup” il primo occhiale da sole in plastica riciclata. L’azienda padovana è stata infatti selezionata dall’organizzazione no-profit olandese, fondata da Boyan Slat, che sviluppa tecnologie avanzate per la rimozione dei rifiuti plastici dagli oceani.

La limited edition ecofriendly sarà venduta solo sul sito ufficiale di The Ocean Cleanup ed il 100% dei profitti sarà investito per portare avanti la missione di clean-up dell’organizzazione. Le montature di questo occhiale Safilo sono in iniettato con plastica proveniente dalla ‘Great Pacific Garbage Patch’, cioè la più nota isola di immondizia nel Pacifico, grazie a un innovativo processo di upcycling che riesce a riutilizzare plastiche eterogenee, trasformandole in materiali sicuri e di alta qualità.

Si stima che il materiale utilizzato per ogni paio di occhiali corrisponda alla pulizia dalle plastiche di una superficie equivalente a 24 campi da calcio. L’intera limited edition dovrebbe contribuire a riciclare le plastiche che occupano una superficie di 500mila campi da calcio.

Gli occhiali da sole, spiega Garantitaly, sono stati progettati in California da Yves Béhar e realizzati in Italia da Safilo: sono dotati di QR code, che fornisce all’acquirente tutte le informazioni sul prodotto, sul progetto The Ocean Cleanup e sul luogo specifico da cui i materiali plastici sono stati rimossi.

“Sono molto orgoglioso di questo nuovo progetto per dare una seconda vita alla plastica raccolta dall’oceano. Il nostro team ha lavorato duramente per coniugare al meglio la nostra lunga tradizione manifatturiera con l’innovazione tecnologica e nei materiali, con l’obiettivo di garantire un prodotto di alta qualità, distintivo e con un forte contenuto stilistico. L’impegno nell’utilizzo di materiali riciclati evidenzia i continui sforzi per promuovere un business responsabile e rientra nel più ampio commitment di Safilo a favore di persone, prodotto e pianeta” dice Angelo Trocchia, CEO di Safilo Group.