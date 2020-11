Sii come Bill diventa un magazine: esce il 18 novembre

«Dopo 5 anni di pagine social legate a Facebook e Instagram, ci siamo resi conto della necessità, da parte di molti, di accedere a contenuti diversi da ciò a cui (purtroppo) siamo abituati sul web. – Spiega Nuzzo – E visto che la comunicazione ormai passa soprattutto da qui, credo che coloro che hanno una potenza mediatica sui social e non, abbiano il dovere morale di dare un esempio concreto per creare azioni intelligenti e utili alla società».

Nel team di Sii come Bill magazine ci saranno anche Marcello Ascani, giovane youtuber che si occupa di divulgazione finanziaria per un pubblico under 30, Adrian Fartade, divulgatore scientifico che avrà il compito di aiutare i lettori a destreggiarsi tra le tante fake news che oggi affliggono il web e Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori. Non solo scienza, finanza e consigli pratici, però: si parlerà di arte con Andrea Gandini, viaggi con Mattia Rifino e fashion con la psicologa della moda Anastasia Giangrande. Spazio ai sentimenti con Il regista delle emozioni che curerà una rubrica motivazionale per imparare a gestire ciò che proviamo e non mancheranno le rubriche dedicate al food, al mondo delle mamme e alla tecnologia.