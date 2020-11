Grey’s Anatomy 17: torna Patrick Dempsey

Ieri sera Grey’s Anatomy è tornato in tv con la sua diciassettesima stagione, quella segnata dal Coronavirus. A sorprendere i fan non è stato, però, il racconto sceneggiato della realtà. Il vero grande shock è arrivato alla fine. Pochi secondi, pieni di spoiler, che sono bastati per mostrare un gradito ritorno: quello di Patrick Dempsey. L’attore torna a vestire i panni di Derek Shepherd, ben 5 anni dopo la sua scomparsa.

Guarda il promo. SPOILER! ↓

Nuovi guai arrivano per Meredith, confinata in un letto del suo ospedale per curarsi. La dottoressa viene ritrovata priva di sensi e necessità di immediato soccorso. Attorno a lei, ovviamente, tutti i colleghi in apprensione. È in sogno che la va a trovare Derek. I due, sulla riva dell’oceano, si salutano da lontano. Che la vita di Meredith sia in pericolo? Questo ricongiungimento ha fatto subito insinuare il dubbio tra i fan.

“Il compito più importante che abbiamo avuto in questa stagione è stato quello di onorare la realtà di questa pandemia globale e l’impatto che sta avendo, in particolare sugli operatori sanitari”, ha detto la show runner Krista Vernoff. “Oltre a ciò – ha aggiunto -abbiamo dovuto escogitare modi creativi per consentire al nostro show di essere ancora divertente e romantico e fornire un po’ di evasione. Arriva Patrick Dempsey. L’ambientazione della spiaggia – che tornerà oltre la première – ci ha fornito un modo per vivere anche un po’ al di fuori della pandemia”.

La Vernoff, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è sicura: “Il ritorno di Derek è stato pura gioia per noi, per Meredith e per i fan”. La sparanza è che “il nostro show vi stimoli a indossare le vostre mascherine per proteggere loro e proteggervi l’uno l’altro. Come direbbe Derek Shepherd, ‘È un bel giorno per salvare vite’”.