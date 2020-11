Gossip Girl: online le prime foto del reboot

Gossip Girl: svelate le prime foto del reboot con il cast sugli scalini del MET. Il “trono” di Blair Waldorf è in nuove mani

A pochi giorni dall’inizio delle riprese, sono state diffuse le prime immagini (di Just Jared e Getty Images) del reboot di Gossip Girl che mostrano il nuovo cast sugli iconici scalini del Metropolitan Museum of Art di New York su cui Blair Waldorf (interpretata da Leighton Meester), nella versione originale della serie, comandava le sue ‘tirapiedi’, leggeva i segreti diffusi da GG, pranzava, spettegolava con la sua migliore amica Serena Van Der Woodsen (interpretata da Blake Lively) e Chuck Bass (interpretato da Ed Westwick) o si siedeva prima di entrare a scuola. In poche parole era il trono di Queen B.

Ora sul quel trono, come mostrano i primi scatti, ci sono Eli Brown, Whitney Peak, Thomas Doherty, Evan Mock, Savannah Smith, Tavi Gevinson, Jordan Alexander, Emily Alyn Lind e Zion Moreno.

Il debutto dei nuovi episodi di Gossip Girl, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è previsto per il 2021 sulla piattaforma HBO Max. Dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2020, ma non è ancora stata diffusa la data precisa dell’uscita. Inoltre, non si sa ancora se qualcuno del cast originale farà ritorno ‘a casa’ e quando terminerà la fase di produzione, bloccata a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus.