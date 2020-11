Fabrizio Moro svela le sue “Canzoni d’amore nascoste”

“Canzoni d’amore nascoste” è il nuovo album del cantautore romano Fabrizio Moro: arriverà il 20 novembre, già partito invece il preorder

Fabrizio Moro ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Canzoni d’amore nascoste”. La data è quella del 20 novembre – il pre-order è partito ieri, al segnalemsocial del cantante, che ha fornito il link apposito – ed è disponibile anche la tracklist. Si tratta di due brani inediti affiancati da nove canzoni d’amore riarrangiate. Già da tempo, per l’esattezza dallo scorso agosto quando Moro ha anticipato il nuovo progetto ai microfoni di Radio Italia, circolavano le ipotesi e le scommesse sulle canzoni che probabilmente avrebbe inserito.

“Canzoni d’amore che sono già state edite in passato ma non hanno avuto i riflettori puntati su di esse: le ho prese dal cassetto, riprodotte e ricantate. Ci sono brani anche molto vecchi, di 15 anni fa, a cui voglio dare una nuova scena”, ha detto in quell’occasione, aggiungendo che avrebbe parlato di “amori mancati per un pelo. È il bello dell’amore: il centimetro che manca per raggiungere la perfezione di coppia” e che le registrazioni erano avvenute in presa diretta con la chitarra acustica e un’orchestra di 40 elementi.

Coerentemente con quanto affermato in precedenza dunque, ha svelato le tanto attese tracce di “Canzoni d’amore nascoste”:

Melodia Di Giugno – 2020 Version

Domani – 2020 Version

Nun C’Ho Niente

Il Senso Di Ogni Cosa – 2020 Version

Canzone Giusta – 2020 Version

Sangue Nelle Vene – 2020 Version

Intanto – 2020 Version

21 Anni – 2020 Version

Voglio Stare Con Te

L’Illusione (Sempre W L’Amore) feat. Febo

Non È La Stessa Cosa – 2020 Version

Inoltre, in esclusiva su Fabrizio Moro Shop è possibile pre-ordinare una special edition in edizione limitata e numerata con il vinile autografato, la riproduzione del manoscritto originale di “Nun c’ho niente”, una foto inedita e autografata e l’esclusiva bandana “Canzoni d’amore nascoste”. Il cantautore ha pensato molto ai suoi fan, infatti li ha anche avvertiti di un’altra sorpresa per la giornata di oggi 10 novembre. I suoi ammiratori hanno reagito subito positivamente: “Ottima la scelta delle canzoni. Non vedo l’ora di poter ascoltare tutto”, “Grande, Fab. Mi hai reso felice”, “In questo periodo buio ci volevi tu e la tua musica” sono alcuni dei commenti.

Fabrizio Moro è tornato quindi alla carica, dopo aver stupito tutti lo scorso 22 ottobre, con la notizia di una sua opera prima cinematografica, ‘Ghiaccio’, che inizierà a girare nel gennaio 2021, insieme al regista Alessio De Leonardis. Insieme, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), firmano soggetto e sceneggiatura.