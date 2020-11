Devil May Cry 5 Special Edition fuori per le nuove console

Devil May Cry 5 Special Edition fuori per Xbox Series X/S e PlayStation 5: tra le novità nuove funzioni e il personaggio di Vergil giocabile

Disponibile in digitale per Xbox Series X/S e per PlayStation 5 “Devil May Cry 5 Special Edition”, la versione dedicata alla console next-gen del quinto capitolo della popolare saga Capcom. Nuove funzioni e il personaggio di Vergil giocabile sono solo alcune delle novità introdotte nell’edizione speciale, che arriverà in versione fisica a partire dall’1 dicembre.

Devil May Cry 5 Special Edition arriva con funzionalità di nuova generazione che migliorano la grafica, l’audio e le prestazioni. I giocatori attraverso le console next-generation possono abilitare frame rate fino a 120 fps, giocare in 4K e combattere in ambientazioni ancora più realistiche, arricchite da ombreggiature e luci vivide create utilizzando la tecnologia ray tracing.

Il nuovo capitolo del gioco Capcom include anche tutti i contenuti della Deluxe Edition e dell’EX Color Pack di Devil May Cry 5.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà possibile giocare nei panni di quattro personaggi diversi: Nero, Dante, V e Vergil. A partire dal 15 dicembre tutti i contenuti di quest’ultimo personaggio saranno disponibili anche come DLC per gli attuali possessori di Devil May Cry 5 su PlayStation 4, Xbox One e Steam.