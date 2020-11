A Indie Jungle c’è La Rappresentante di Lista

Indie Jungle, il format di Sky Arte dedicato alla musica (indie) dal vivo, dà un nuovo appuntamento al suo pubblico con La Rappresentante di Lista. In programma sabato 14 novembre alle 20:30, la nuova puntata è dedicata al progetto guidato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Ospiti a Sanremo 2020 al fianco di Rancore durante la serata dei duetti, La Rappresentante di Lista continua ad affascinare la critica e a conquistare un pubblico sempre più numeroso, raccogliendo importanti traguardi: tra i più recenti la presenza del loro brano “Questo corpo”, estratto dall’ultimo album “Go Go Diva”, all’interno della colonna sonora della serie TV “The New Pope”, creata e diretta da Paolo Sorrentino.

Nel frattempo, in chiaro in streaming su https://video.sky.it/, si può rivedere l’approfondimento dedicato ai Coma Cose e a ndato in onda lo scorso 7 novembre. Ogni settimana, infatti, sarà possibile guardare sul video portale di Sky la puntata integrale andata in onda il sabato precedente.

I prossimi ospiti di Indie Jungle, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono: Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio Corsi e Lucio Leoni.