Le star USA celebrano la vittoria di Biden e Harris

Da Billie Eilish a Lady Gaga: le star americane celebrano la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris alle elezioni presidenziali USA

Lo scorso 7 novembre, il mondo ha ricevuto la notizia della vittoria del democratico Joe Biden e della candidata vice Kamala Harris alle elezioni presidenziali americane. “We did it” (“Ce l’abbiamo fatta”), ha detto lei in un video, postato dalla stessa senatrice sul profilo Instagram, in cui si mostra sorridente e gioiosa. Tra i tanti entusiasti del risultato – di certo non l’avversario Donald Trump, che ha continuato a twittare sui presunti voti rubati – ci sono anche molte star che hanno manifestato la propria felicità, abbandonandosi a espressioni di esultanza.

A non passare inosservata è stata la reazione dell’attrice Jennifer Lawrence, che, uscendo dalla sua abitazione di Boston ancora in pigiama, si è lanciata prima in una corsa e poi in un ballo sfrenato accompagnato da urla e risate, rigorosamente in mascherina.

Billie Eilish, ha postato un video su Instagram affiancato dalle parole “Biden bitches” in cui, dopo un grido iniziale di soddisfazione ha detto: “Grazie a tutti quelli che hanno votato. Questo è incredibile. Sono così felice e voglio dire grazie a tutti quelli che hanno cambiato idea o sono andati là fuori e hanno votato, anche se solo per la prima volta. Non lasciatevi mai dire che la vostra voce non conta, che il vostro voto non conta”. “Grazie per esservi curati del clima, dei diritti delle donne, della giustizia sociale, della nostra sopravvivenza, proprio adesso”, ha aggiunto.

Lady Gaga, che si è esibita a Pittsburgh per sostenere Biden, ha realizzato una diretta sul suo canale Instagram, visibilmente commossa, e poi ha commentato, con una foto: “Joe Biden, Kamala Harris e popolo americano, avete appena regalato al mondo uno dei più grandi atti di gentilezza e coraggio che l’umanità abbia mai visto. Nient’altro che amore per il nostro nuovo comandante in capo e la prima donna eletta vicepresidente alla Casa Bianca”.

Jennifer Lopez ha invece caricato un altro video danzante, tratto da una sua passata esibizione, e la didascalia “Biden Presidente! Kamala Harris vicepresidente!” tutto in maiuscolo e con diversi punti esclamativi. Chrissy Teigen e John Legend hanno postato un video insieme festeggiando con un una canzone del rapper YG, ‘FDT’, esplicitamente anti-Trump. Poi lei ha pubblicato una foto che la ritrae nel 2016 in compagnia di Harris, che ora chiama “Madame Vice President”.

Miley Cyrus, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha optato invece per il repost di un video, creato dal profilo @sainthoax, diventato virale, con il sottofondo della sua “Party in the USA” in cui si vedono radianti Biden e Harris, quest’ultima mentre balla con dei bambini, e un Trump in difficoltà, che viene scortato fuori da un comizio dalle sue guardie del corpo. Stephen King, semplicemente, ha twittato “Uno dei giorni migliori della mia vita”.