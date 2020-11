I Sunset Radio cantano “Spritz & Polaroid”

E’ uscito Spritz & Polaroid , nuovo singolo dei Sunset Radio. La traccia rappresenta una e vera e propria svolta musicale per la band, infatti, oltre ad essere il primo brano totalmente in italiano del quintetto, ha anche il piacere di ospitare il talentuoso rapper Moder.

La canzone mescola così il punk-rock californiano deialle ritmiche rap, creando un mix esplosivo. Prodotta dalla band e da Fabrizio Panebarco,farà parte del nuovo EP “”. Il brano è disponibile in tutti gli store digitali via Sony Music Italia.

SUNSET RADIO Il loro suono proviene dal Punk Rock californiano degli anni 90, con influenze tra l’hardcore e il pop punk moderno. Nel 2016 esce il loro primo EP Dreams, Memories and Late Night, che dà un assaggio di quello che la band vuole trasmettere al pubblico.

Il 2 novembre dello stesso anno esce il primo LP Vices (This is core Records), seguito da un tour europeo, italiano e russo.

Nel mese di ottobre 2017 partono per il Giappone per un tour di 7 date.

Il loro primo singolo Upside Down è stato trasmesso più volte su Virgin Radio Italia. Nel 2018 esce il loro secondo album “All the Colors Behind You” seguito da una serie di date italiane e un secondo tour in Giappone. Nel 2019 continuano a portare in giro l’album, preparandosi all’uscita del nuovo EP Seasons, prevista per il 21 Novembre 2020 via Be Next Music / Sony Music Italia.

I Sunset Radio sono sponsorizzati da DC SHOES, American Socks e Gordon shaving.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=eg0mDKCfrdo&ab_channel=SunsetRadioOfficial

www.facebook.com/sunsetradiopunk/