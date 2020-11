Football Manager 2021: è disponibile la versione beta

Football Manager 2021: la versione beta è disponibile su Epic Games Store e Steam. Il titolo calcistico SEGA in uscita il 24 novembre

L’attesa è finita: la versione beta di Football Manager 2021 è disponibile su Epic Games Store e Steam, per iniziare in anteprima la propria carriera di allenatore digitale.

Tutti coloro che hanno pre-acquistato FM21 da uno dei rivenditori autorizzati da SEGA possono effettuare l’accesso al proprio account Epic Games o Steam e lanciare già il gioco direttamente dalla propria libreria.

FM21 introduce una serie di nuove caratteristiche e diversi miglioramenti in un’ampia varietà di aree di gioco. Gli allenatori avranno più strumenti per controllare al meglio le sorti della propria squadra, sia dentro, sia fuori dal campo. Sono state introdotte, infatti, nuove meccaniche, un livello di analisi più sofisticato, e ogni manager ha a disposizione più informazioni e risorse.

Le interazioni con i giocatori e la stampa sono state completamente ripensate in modo da essere più verosimili, per garantire un’esperienza più autentica, mentre le partite sono diventate più spettacolari grazie ai miglioramenti del motore grafico e a una presentazione pre e post gara più dettagliata. Inoltre, gli allenatori potranno avere più voce in capitolo sul mercato e avranno la possibilità di festeggiare a dovere i propri successi alla fine della stagione.

Le carriere in modalità per giocatore singolo iniziate nella beta di Football Manager 2021, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), possono essere trasferite nel gioco completo.