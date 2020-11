“Don’t worry” è il nuovo singolo dei Boomdabash: un brano fuori per Soulmatical Music/Polydor che ha l’obiettivo di ridare speranza al pubblico

I Boomdabash tornano venerdì 13 novembre con il loro nuovo singolo, “Don’t Worry”, fuori per Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy). Inoltre è attivo il preorder del brano al link.

“Don’t worry” è un brano che già nel titolo assume una valenza particolarissima, uno slogan forte e chiaro e al tempo stesso un invito ad essere forti verso tutte quelle difficoltà quotidiane, grandi o piccole che siano, che la vita è in grado di riservarci.

“In un momento delicato come questo– raccontano i Boomdabash – sentivamo la necessità di condividere con il nostro pubblico le nostre emozioni e i nostri sentimenti con quello che meglio di tutto sappiamo fare, la musica. Sin dalle nostre origini abbiamo avuto sempre l’obiettivo di mettere al servizio delle persone la nostra musica, donando energia positiva e good vibes. Attraverso questo grande mezzo a nostra disposizione siamo convinti di poter far sentire il nostro pubblico meno solo. Don’t worry intende lanciare un messaggio positivo, un invito, nonostante i molti momenti di sconforto quotidiani a non perdere la speranza. La strada per sconfiggere i periodi bui della vita– aggiunge la band- potrà essere lunga e tortuosa, ma prima o poi la luce deve tornare e il sole, così come le stelle torneranno a brillare. Un augurio speciale rivolto a tutti a non lasciarsi abbattere da problemi che sembrano insormontabili, ritrovando presto la nostra serenità interiore”

“Don’t worry”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una poesia intrisa di autentica verità, una fotografia vera e sincera che ritrae il sentimento comune di moltissime persone in grado di farsi forza reciprocamente, contraddistinte da quella medesima voglia di riscatto sociale e di rinascita umana, componenti importanti di ogni persona che nella sua quotidianità lotta continuamente per affrontare le mille difficoltà che la vita li sottopone, trovando dentro di sé la forza per superarle. Questo messaggio è reso ancora più forte da uno speciale coro di bambini.