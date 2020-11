“Apocalisse” è il nuovo singolo di Luca Eri, disponibile sulle piattaforme digitali per Le Siepe Dischi e distribuito da Artist First

Fuori Åpøcalisse (per Le Siepi Dischi, distr. Artist First), il nuovo singolo di Luca Eri. Un brano che vi scatenerà i pensieri più folli, quelli che si hanno alla fine di tutto, alla fine del mondo, scanditi dal timbro di voce più particolare che troverete nella scena del pop underground. Un nuovo capitolo per il cantautore di Roma (che muove tra indie-rock, cantautorato e venature elettroniche) che nasce per dare risposta alla domanda: ‘Cosa resterà del nostro amore, il giorno della fine del mondo?’. La risposta? Non un’ombra, ma sicuramente qualcosa che viene dalla luce.

Cosa ne sarà del nostro amore, il giorno della fine del mondo?