Pere e lamponi Spreafico aiutano la ricerca

Minestra di ceci e gnocchetti integrali alle pere

Ingredienti:

ceci:

500 g di ceci secchi

1 patata lessa

100 g di polpa di pomodoro

rosmarino

alloro

aglio

cipolla

2 acciughe sott’olio

olio extravergine di oliva

gnocchetti integrali alle pere:

250 g farina integrale

150 di pera Abate

erba cipollina

alloro

Come fare:

ceci

Mettere i ceci in ammollo almeno dodici ore prima della loro cottura cambiando l’acqua alcune volte. Scolare e sciacquare con cura i ceci prima di metterli in cottura.

Sciacquare e asciugare le acciughe sott’olio e poi tritarle insieme a aglio e cipolla.

In una pentola capiente scottare in poco olio e a calore dolcissimo il trito appena preparato.

Appena le verdure diventano trasparenti e le acciughe di sono sciolte potrete unire le erbe aromatiche a vostro piacere intere o tritate.

Aggiungere i ceci e lasciarli insaporire per alcuni minuti nel fondo di verdure ed erbe.

Unire il pomodoro, mescolare e fare cuocere altri cinque minuti.

Ricoprire i ceci con abbondante acqua (1,5 litri).

Portare a bollore dolce e lasciare cuocere fino a che i ceci non saranno morbidi.

Recuperare metà dei ceci e tenerli da parte.

Aggiungere la patata lessa ai ceci nella pentola e frullare tutto con un mixer a immersione.

Aggiungere i ceci messi da parte e proseguire con la cottura a fuoco dolcissimo per altri venti minuti almeno. La minestra non dovrà essere troppo densa.

gnocchetti

Cuocere le pere a pezzi in poca acqua con qualche foglia di alloro, le pere dovranno ammorbidirsi quel tanto che basta per poterle frullare.

Scolarle, asciugarle e ricavarne una purea a cui aggiungere l’erba cipollina tritata.

Unire la farina, impastare ricavandone un composto liscio e piuttosto morbido. Dal composto ottenere degli gnocchetti di un centimetro di lunghezza e mezzo centimetro di diametro.

Mettere gli gnocchetti in cottura nella minestra di ceci per una decina di minuti. Servire con un filo d’olio a crudo e altra erba cipollina tritata al momento.