Muted: la serie sul lato oscuro dei Pokémon

Il lato oscuro dei Pokémon nell’inquietante serie fanmade “Muted”: aperta una campagna su Kickstarter per realizzarla

L’universo dei Pokémon incontra il mondo distopico di Black Mirror in ‘Muted’, una serie fanmade ancora in sviluppo ideata dallo studio 3D noOne. Per realizzare l’ambizioso progetto è stata aperta una raccolta fondi su Kickstarter. Se la campagna andrà a buon fine, il primo episodio potrebbe vedere la luce già a maggio 2021.

Lo studio noOne aveva stuzzicato la curiosità dei fan dei Pokémon nei mesi scorsi, quando pubblicò alcuni trailer fanmade di un ipotetico film “Pokémon: Dark Edition”. Proprio grazie alla risposta entusiasta del web, il team ha deciso di concretizzare l’idea e trasformare i trailer in una serie.

Muted, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è ambientata in un mondo parallelo dove mostriciattoli ispirati ai Pokémon sostituiscono gli animali. Al centro di ogni puntata, la sofferenza di queste creature in determinati contesti legati allo stile di vita dell’umanità (agricoltura, espansione, produzione, intrattenimento e molti altri). L’idea è quella di realizzare una serie interamente in 3D composta da 5 a 7 episodi (da 6 a 8 minuti ciascuno).