Leotta e Ibrahimovic per i più piccoli con Buddyfit

Dopo aver potenziato le lezioni, diventando una vera palestra digitale aperta 24 ore su 24 con oltre 10 classi in diretta al giorno tenute dai migliori trainer, atleti e sportivi famosi, Buddyfit inaugura oggi un nuovo ciclo di lezioni dedicati all’allenamento con i più piccoli.

La prima lezione di Kids Class è in programma oggi alle 16 su Buddyfit. Ad inaugurare questo nuovo percorso della start up genovese ci sarà nel ruolo di trainer Federica Macrì, campionessa italiana di ginnastica artistica, medaglia d’oro a squadre agli Europei 2006.

La Kids Class è la risposta dell’home fitness ad un periodo difficile da affrontare specialmente per i più piccoli che, a causa del lockdown, non hanno più nessuna occasione per uscire, correre e andare in palestra o fare attività di svago. Con questa classe live, i ragazzi dai 5 ai 12 anni avranno la possibilità di trascorrere 30 minuti divertendosi in compagnia di un adulto e riscoprendo il piacere di fare attività fisica insieme a mamma e papà e tanti amici collegati live. La Macrì guiderà i piccoli amanti dello sport attraverso semplici esercizi che aiuteranno l’elasticità e la mobilità.