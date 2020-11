“I Am Zlatan”: la vita di Ibrahimovic diventa un film

La vita di Ibrahimovic diventa un film, acquistati i diritti del biopic “I Am Zlatan”: dall’autunno 2021 sarà al cinema con Lucky Red

Dai campi da calcio al grande schermo: Zlatan Ibrahimovic diventa un film, dal titolo ‘I am Zlatan‘, tratto dal libro ‘Io, Ibra’ scritto dall’attaccante del Milan insieme a David Lagercrantz.

Lucky Red ha acquistato i diritti del biopic, che racconterà la storia del primo calciatore ad aver giocato con sette squadre in Champions League, partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Ibrahimovic, inoltre, è stato coinvolto nel progetto ed ha fornito la sua consulenza in ogni fase del processo di scrittura della sceneggiatura. Ad interpretare il futuro attaccante due attori: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti (per il periodo dai 17 ai 23 anni).

Le riprese del film, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), sono iniziate in Svezia lo scorso ottobre e si concluderanno ad Amsterdam, sede dell’Ajax, primo grande club di Ibra. L’uscita al cinema è prevista per l’autunno 2021.