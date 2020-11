Billie Eilish online con “Therefore I Am”

Dopo aver regalato grande hype al nuovo 007 con la sua “No time to die” e atmosfere sognanti in “My future”, Billie Elish è pronta a rilasciare un nuovo inedito in questo 2020. La cantante stessa ha annunciato sui social “Therefore I am”, brano che arriva su tutte le piattaforme per Virgin Records giovedì 12 (ore 10AM Pacific Time come lei stessa ha scritto).

La vincitrice di 5 Grammy Awards , spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha pubblicato entusiasta anche la cover del singolo. “Sono molto emozionata per l’uscita di questo brano”, ha scritto. Di più non è dato sapere sul brano che da domani sarà anche in rotazione radiofonica.