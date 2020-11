Assassin’s Creed diventa una serie live-action su Netflix: in sviluppo diversi progetti legati alla saga videoludica che intanto esce con nuovi titoli

Dopo un adattamento cinematografico poco fortunato, la Confraternita degli Assassini prende di nuovo vita. Netflix e Ubisoft hanno annunciato una partnership per portare sulla piattaforma streaming la popolare saga videoludica ‘Assassin’s Creed’. L’accordo include più progetti diversi, primo dei quali sarà una serie live-action, attualmente senza showrunner. Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film and Television saranno i produttori esecutivi. Il passo successivo sarà la realizzazione di serie animate e anime.

“Per più di 10 anni, milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a plasmare il marchio ‘Assassin’s Creed’ in un franchise iconico”, ha affermato Jason Altman, capo di Ubisoft Film and Television. “Siamo entusiasti di creare una serie di Assassin’s Creed con Netflix e non vediamo l’ora di sviluppare la prossima saga nell’universo di Assassin’s Creed”.

‘Assassin’s Creed Valhalla’, l’ultimo titolo della saga di videogiochi, come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è uscito il 10 novembre per Xbox Series X e Series S, Xbox One, PS4, PC e Stadia. Il 12 novembre sarà disponibile anche su PlayStation 5, mentre arriverà su Amazon Luna quando verrà lanciato il canale Ubisoft.