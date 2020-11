PhotonHub: nasce la piattaforma europea

Il progetto PhotonHub Europe si è aggiudicato il bando europeo da 20 milioni di euro: nasce una piattaforma di innovazione in fotonica

Il progetto PhotonHub Europe, che vede il Cnr tra i partner promotori, si è aggiudicato il bando europeo da 20 milioni di euro, destinati a creare una piattaforma di innovazione in fotonica per la digitalizzazione e trasformazione dell’industria e dei servizi europei.

Nel cluster, guidato dalla Vrije Universiteit Bruxelles, il Cnr – attraverso l’Istituto di fisica applicata (Ifac), l’Istituto nazionale di ottica (Ino) con il laboratorio Lens e l’Istuto di fotonica e nanotecnologie (Ifn) – compare assieme alla Scuola superiore S. Anna (con il centro di ricerca Ericsson), la sede pisana del Consorzio Nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni, Confindustria Toscana e le due principali aziende toscane del settore, la El En spa (prima ditta italiana di tecnologie laser) e la Leonardo company spa, un’eccellenza nazionale nella strumentazione fotonica per l’aerospazio.

“PhotonHub” fornirà alle aziende europee, in particolare alle PMI “non fotoniche” e alle società a media capitalizzazione, che sono primi utenti e primi ad adottare la fotonica, l’accesso aperto e l’orientamento guidato da parte dei principali centri di ricerca e sviluppo europei. Una parte sostanziale del finanziamento verrà messa a disposizione delle aziende attraverso il programma “test before invest” impegnandosi con le aziende su progetti di innovazione altamente collaborativi volti all’accelerazione dalla prototipazione (TRL3-4) all’upscaling (TRL5-6) alla produzione (TRL7-8), e integrati da attività mirate e supporti di consulenza per IP.

Vedi anche: