“Non è un problema” è l’EP d’esordio di Gregorio Mucci

Gregorio Mucci online sulle piattaforme digitali con “Non è un problema” l’EP d’esordio dell’irriverente artista toscano

“Non è un problema” è il primo EP di Gregorio Mucci. Il lavoro è stato prodotto da Agnus Records e contiene 5 brani, scritti e interpretati dallo stesso cantautore toscano.

L’artista sceglie di raccogliere i pezzi che più rappresentano il suo sound, la sua personalità, e che danno voce alla sua varietà stilistica e testuale. Oltre ai due singoli lanciati e già presenti su tutte le piattaforme digitali (“Meglio morire” e “Il Jaguaro”), l’Ep contiene altri tre inediti: “Bambola gonfiabile”, “E aspetto te” e “Non è un problema”, che dà il nome alla raccolta. Il titolo è stato scelto per trasmettere un messaggio a cui il cantautore dà molta importanza: «Se c’è un problema c’è anche una soluzione. E se la soluzione non c’è si va avanti lo stesso, con le proprie responsabilità sulle spalle, cercando di vivere con leggerezza e dando il giusto peso agli eventi, senza mai dimenticare che “a quanto pare vale la pena”. Sempre».

L’Ep è disponibile su tutte le piattaforme digitali.