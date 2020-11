Ordine dei Medici: lockdown totale per salvare il Natale

L’Ordine dei Medici chiede un lockdown totale in tutto il Paese: “Potremmo arrivare al Natale con un abbassamento del picco intorno all’8 dicembre”

“L’Ordine dei medici chiede lockdown totale in tutto il paese“. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri).

Il presidente Filippo Anelli, si legge ancora come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), “ha acceso un faro sulla carenza di medici specialisti, mentre 23.000 medici laureati sono in attesa di potersi specializzare. E le graduatorie sono bloccate per via dei numerosi ricorsi. Anelli chiede, ancora una volta, di ammetterli tutti. ‘Sarebbe una boccata d’ossigeno per il sistema’, ha affermato”.

“Se oggi facessimo un lockdown totale, in tutto il Paese, potremmo arrivare al Natale con un abbassamento del picco intorno all’8 dicembre. Contrariamente, continueremo a salire nei contagi, così non vi sarebbe di certo un Natale ‘sereno’”. Lo ha detto il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, intervenendo a Rainews24.

“Sul tema dei medici dalle ONG, per aiutare il sistema sanitario nazionale a far fronte all’emergenza, si può pescare tra gli specializzandi: 12mila medici che hanno fatto un concorso e che ora è bloccato. Direi di iniziare da qui”. Infine, rispondendo in merito ai contagi tra il personale medico, Anelli ha aggiunto: “La maggiore preoccupazione rispetto al contagio dei medici in questo momento è tutta interna alle famiglie degli operatori sanitari: temono che nell’emergenza i loro familiari al fronte possano riportare il virus in casa“.