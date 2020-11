Industria farmaceutica: Bayer acquisisce Asklepios

Bayer acquisisce Asklepios BioPharmaceutical per rafforzarsi nella terapia genica e cellulare. Affare da 4 miliardi di dollari

Bayer ha annunciato l’acquisizione di Asklepios BioPharmaceutical, una società biofarmaceutica con sede negli Stati Uniti, specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di terapie geniche in diverse aree terapeutiche. Il portafoglio di sviluppo di AskBio comprende candidati in fase pre-clinica e clinica sperimentale per il trattamento di malattie neuromuscolari, del sistema nervoso centrale, cardiovascolari e metaboliche.

Secondo i termini dell’accordo, Bayer pagherà un corrispettivo iniziale di 2 miliardi di dollari e pagamenti successivi fino a un massimo di 2 mld al superamento di determinate milestones.

Bayer sarà proprietaria di tutti i diritti sulla piattaforma di terapia genica di AskBio, incluso un ampio portafoglio di proprietà intellettuale e una consolidata organizzazione di sviluppo e produzione su contratto (CDMO) che pone le basi per future partnership nell’area delle terapie adeno-associate ai virus (AAV).

Attraverso l’acquisizione, Bayer aggiungerà al suo portafoglio una piattaforma di terapia genica basata su virus adeno-associati (AAV) leader del settore, che ha già dimostrato la sua applicabilità in diverse aree terapeutiche. Oltre ai molteplici asset in fase clinica per indicazioni con un elevato bisogno insoddisfatto, l’acquisizione include una piattaforma tecnologica all’avanguardia per lo sviluppo di terapie geniche, nonché una piattaforma esistente per la produzione di terapie geniche.

Fondata nel 2001, Asklepios BioPharmaceutical (abbreviata in AskBio) è un’azienda privata di terapia genica in fase clinica dedicata al miglioramento della vita di bambini e adulti affetti da malattie genetiche. La piattaforma di terapia genica di AskBio comprende un processo di produzione di una linea cellulare proprietaria leader del settore, chiamata Pro10™, e un’ampia libreria di promotori e capsid virus adeno-associati (AAV).

Con sede nel Research Triangle Park, North Carolina, l’azienda ha generato centinaia di capsidi e promotori AAV proprietari di terza generazione, molti dei quali sono entrati in sperimentazione clinica. La società, uno dei primi innovatori dello spazio, detiene più di 500 brevetti in settori quali la produzione AAV e i capsidi chimerici e auto-complementari.

AskBio ha un ampio portafoglio di programmi clinici per una gamma di indicazioni neurodegenerative, neuromuscolari e cardiovascolari con una pipeline clinica che include la terapeutica per il morbo di Pompe, il morbo di Parkinson e l’insufficienza cardiaca congestizia, nonché indicazioni cliniche fuori licenza per l’emofilia e la distrofia muscolare di Duchenne.

L’aggiunta di AskBio al business emergente della terapia cellulare e genica (CGT) di Bayer rafforza l’impegno di Bayer in questo settore in cui nel 2019 aveva già acquisito BlueRock Therapeutics.

“La nostra innovazione nella reingegnerizzazione capsid e nel design del promotore, insieme ai nostri processi di produzione in scala, ci fornisce gli strumenti per fornire soluzioni di terapia genica a un maggior numero di persone che soffrono di un più ampio spettro di malattie che oggi non vengono trattate adeguatamente”, ha detto Richard Jude Samulski, Chief Scientific Officer e co-fondatore di AskBio. “Con la portata mondiale di Bayer e la sua esperienza traslazionale, specialmente nelle malattie patologiche, la nostra cultura combinata di progresso scientifico e di impegno verso i pazienti, insieme al mantenimento della struttura indipendente di AskBio, Bayer e AskBio sono posizionate per fornire uno sviluppo accelerato delle terapie geniche per trattare un maggior numero di pazienti che possono trarre beneficio da esse”, ha detto Sheila Mikhail, CEO e Co-fondatrice di AskBio.

Per preservare la sua cultura imprenditoriale, AskBio continuerà ad operare come azienda indipendente. L’unità CGT di Bayer, di recente costituzione, raggrupperà le attività di Bayer in quest’area andando avanti, al fine di stabilire un ecosistema di innovazione per i partner partecipanti all’interno della Bayer.