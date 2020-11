Epic Games offre 2 mesi di Disney+ ai giocatori di Fortnite

Epic Games offre due mesi di Disney+ ai giocatori di Fortnite: l’iniziativa, valida fino al 1 gennaio 2021, parte l’11 novembre

Continua la collaborazione tra Epic Games e Disney. Dopo aver portato l’universo Marvel su Fortnite, dedicano un’offerta speciale ai giocatori del popolare battle royale game.

Dall’11 novembre al 1 gennaio 2021, acquistando oggetti o V-buck con denaro reale in Fortnite si potranno ottenere fino a due mesi di abbonamento a Disney+. Per riscattare l’iscrizione, basterà visitare la pagina dedicata fortnite.com/disneyplus a partire dall’11 novembre e creare un account Disney+. L’offerta è dedicata esclusivamente ai giocatori di età superiore ai 18 anni che non hanno un abbonamento Disney+ in corso.

L’iniziativa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), rinnova la partnership tra Epic Games e Disney, già consolidata nell’ultima stagione di Fortnite, dove è stato introdotto un capitolo speciale interamente dedicato agli eroi e villain Marvel, con skin e oggetti speciali a tema.