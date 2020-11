Covid: scarsi benefici con il plasma convalescente

Studio indiano: il plasma convalescente derivato da pazienti guariti dal Covid non ha fornito alcun beneficio rispetto alle cure abituali in 464 pazienti adulti

Il plasma convalescente derivato da pazienti guariti non ha fornito alcun beneficio rispetto alle cure abituali in 464 pazienti adulti COVID-19 ricoverati in India, secondo i risultati del primo studio randomizzato e controllato per testare la sicurezza e l’efficacia della terapia.

Lo studio aperto, fase 2 PLACID, pubblicato su BMJ, prevedeva l’assegnazione di pazienti affetti da coronavirus moderatamente malati in 39 ospedali in tutta l’India per ricevere o due dosi di plasma convalescente a distanza di 24 ore l’una dall’altra o le cure standard. Lo studio si è svolto dal 22 aprile al 14 luglio.

Il plasma convalescente è la parte liquida del sangue prelevato da volontari che si sono ripresi da una malattia infettiva come il COVID-19 e trasfuso in pazienti malati nella speranza che gli anticorpi neutralizzanti presenti nel plasma li aiutino a guarire. In questo studio, i livelli di anticorpi nel plasma sono stati misurati alla fine dello studio piuttosto che in precedenza.

Quarantaquattro (19%) dei 235 pazienti assegnati a ricevere plasma convalescente si sono deteriorati clinicamente o sono morti entro 28 giorni, così come 41 (18%) dei 229 assegnati alle cure abituali (differenza di rischio, 0,008).

Trentaquattro dei 228 pazienti (15%) che hanno completato il trattamento nel gruppo di plasma convalescente e 31 dei 226 pazienti (14%) che hanno completato il trattamento nel gruppo di cura abituale sono deceduti. I decessi di 3 partecipanti (1%) sono stati registrati come possibilmente correlati al plasma convalescente.

I livelli di anticorpi neutralizzanti erano disponibili per 224 dei 235 pazienti che hanno ricevuto plasma convalescente; 160 (71,4%) hanno ricevuto almeno un’unità di plasma con concentrazioni di anticorpi rilevabili. Non c’è stata differenza di peggioramento clinico o di decesso nei pazienti che hanno ricevuto plasma con concentrazioni di anticorpi elevate o non rilevabili o che hanno ricevuto solo le cure abituali.

I pazienti che hanno ricevuto la terapia hanno avuto più probabilità di provare sollievo dalla mancanza di respiro e dalla fatica e sono risultati negativi al test per il coronavirus dopo 7 giorni, ma non hanno mostrato livelli più bassi di marcatori infiammatori come la proteina C reattiva, D-dimero, ferritina o lattato deidrogenasi.

Gli autori hanno chiesto che le ricerche future includano test anticorpali prima della sperimentazione, piuttosto che solo dopo, per chiarire ulteriormente il ruolo del plasma convalescente nel trattamento del coronavirus. “Il plasma convalescente non è stato associato a una riduzione della progressione a COVID-19 grave o tutti causano mortalità”, hanno scritto. “Questo studio ha un’elevata generalizzabilità e approssima l’uso del plasma convalescente in ambienti di vita reale con limitate capacità di laboratorio”.

In un commento sulla stessa rivista, Elizabeth Pathak, PhD, MSPH, del Women’s Institute for Independent Social Enquiry in Maryland, ha detto che, sebbene il plasma convalescente sembra aver alleviato la mancanza di respiro e la stanchezza più velocemente dei controlli, i pazienti possono essere stati influenzati dalla consapevolezza di aver ricevuto la terapia.

E anche se i pazienti a cui è stato somministrato il plasma da convalescenti al settimo giorno sono risultati negativi per il COVID-19 ad un tasso del 20% superiore a quello dei pazienti abituali, non hanno mostrato alcun beneficio clinico dal trattamento, ha detto la sperimentatrice. Infatti, ha aggiunto, il plasma convalescente non è privo di rischi e può portare a coaguli di sangue, che sono anche una complicazione del coronavirus.

Pathak ha detto che questi rischi dovrebbero essere studiati a fondo e considerati nella progettazione di futuri studi clinici, che solo il plasma con livelli rilevabili di anticorpi dovrebbe essere somministrato ai partecipanti per garantire che tutti i pazienti possano ricevere ogni possibile beneficio, che i futuri studi dovrebbero essere in doppio cieco con controlli di procedura fasulla, e che il plasma non immune non dovrebbe essere usato per i controlli a causa dei suoi potenziali danni e della disponibilità di interventi a basso rischio come la soluzione fisiologica normale.

“Infine, quando più team di ricerca richiedono partecipanti, sono necessari comitati di triage per dirigere il reclutamento lontano da sperimentazioni a bassa priorità, duplicazioni o con scarso potere statistico e quindi con scarso potenziale di risultati utilizzabili”, ha scritto Pathak. “Le istituzioni devono garantire che i pazienti con COVID-19 siano informati di tutte le opzioni di sperimentazione disponibili e garantire l’autonomia nelle loro decisioni sulla partecipazione”.

Ciò che era già noto su questo argomento

A partire da ottobre 2020, sono state pubblicate diverse piccole serie di casi, un grande studio osservazionale (>35 000 pazienti) e tre studi randomizzati sull’utilità del plasma convalescente per il trattamento del coronavirus 2019 (covid-19).

Anche se gli studi osservazionali hanno suggerito benefici clinici nei riceventi di plasma convalescente, gli studi sono stati interrotti precocemente e non sono stati in grado di accertare alcun beneficio in termini di mortalità derivante dal trattamento del plasma convalescente nei pazienti affetti da covide-19

Cosa aggiunge questo studio

In ambienti con limitate capacità di laboratorio, il plasma convalescente non riduce la mortalità a 28 giorni o la progressione a malattia grave in pazienti ricoverati in ospedale con Covid -19 moderato.

Il trattamento con plasma convalescente è stato associato a una migliore risoluzione della mancanza di respiro e della fatica e a una maggiore conversione negativa della SARS-CoV-2 RNA al 7° giorno di arruolamento.

Come potenziale trattamento per pazienti con Covid-19 moderato, il plasma convalescente ha mostrato un’efficacia limitata.

