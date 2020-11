A Queen is Born debutta l’11 novembre su Netflix

Presentato da Alexia Twister e Gloria Groove, A Queen is Born debutta l’11 novembre: sarà in streaming solo su Netflix

Con orgoglio e lustrini, Netflix annuncia l’esordio del primo reality brasiliano originale A Queen is Born, previsto per l’11 novembre. Presentata dalle famose drag queen Alexia Twister e Gloria Groove, la serie accompagna il percorso di scoperta di sé ed emancipazione di aspiranti drag queen.

Le madrine Alexia e Gloria aiuteranno chi sogna di far parte dell’universo drag ad affrontare le proprie paure e insicurezze, per far sbocciare la diva che c’è in loro, anche se nascosta. Con consigli che spaziano dal trucco ai costumi fino all’atteggiamento, all’impostazione della voce e alle coreografie, i partecipanti e le partecipanti attraverseranno una vera e propria trasformazione fino al momento della presentazione finale. Il duo si appoggia a un team di specialisti che assistono chi ha superato la selezione, in modo che possano scoprire il meglio di sé.

Oltre ad essere una celebrazione dell’arte drag, A Queen is Born è una serie che mostra l’importanza di accettarsi, trovando il proprio modo di essere felici. Nei vari episodi sono presenti anche familiari e amici, che non sempre capiscono le scelte di vita delle aspiranti queen. Inoltre, non mancheranno testimonianze e scene emozionanti: non resta che tenere il fazzoletto a portata di mano e cercare di non rovinarsi il trucco.

A Queen is Born è prodotta da Boutique Filmes per Netflix ed è composta da sei episodi di circa 40 minuti ciascuno.

