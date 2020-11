Trovato a Nazca geoglifo di un gatto gigante

Scoperto nel sito archeologico di Nazca e Palpa, in Perù, il geoglifo di un gatto lungo 37 metri e risalente a duemila anni fa

Un geoglifo raffigurante un gatto lungo 37 metri e vecchio due mila anni. E’ stato trovato durante i lavori di manutenzione del sito archeologico di Nazca e Palpa, in Perù. Il Ministero della Cultura ha precisato che la figura del gatto era appena visibile.

Stava infatti scomparendo dal momento che si trova su un terreno in forte pendenza, soggetto all’erosione naturale. I tecnici hanno lavorato per intere settimane per riuscire a ripulire e conservare il nuovo geoglifo. In tutta l’area dell’altopiano tra le citta’ di Nazca e Palpa, che si estende per 80 km nel Sud del Paese, sono presenti numerosi geoglifi, tutti realizzati tra il 200 a.C. e il 600 d.C., che coprono una distanza totale di 50 chilometri.