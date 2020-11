Online il video di “Mr. Nobody” degli Allen

Online su YouTube il video per Mr. Nobody: il brano è l’ultimo singolo degli Allen, il duo di Vicenza formato da Killian & Demu Sick

Dopo l’anteprima su Radio Sheerwood, è disponibile ovunque il video per Mr. Nobody, ultimo singolo degli Allen, pubblicato il 16 settembre 2020, in attesa di un disco d’esordio di prossima uscita. ALLEN è un nome che comprende il duo di Vicenza formato da Killian & Demu Sick e Mr Nobody è la prima oscurità musicale che vi accompagnerà al termine dell’estate e di cui vi innamorerete sin dal primo ascolto, per cinefili e non. Un nuovo progetto che intreccia digitale e analogico e che si muove tra influenze elettroniche, venature di lo-fi e urban.

Mr.Nobody esprime il disagio di non poter essere davvero liberi, oltre una certa soglia si incontra la libertà di qualcun altro, se passi il confine finisce che qualcuno si fa male. Si fa sempre fatica a trattenersi nel superare questi limiti, soprattutto quando si tratta di tira e molla amorosi. Abbiamo voluto raccontare un nostro episodio associando attori e personaggi di film a persone reali. Abbiamo realizzato un fotoshooting in collaborazione con Francesca Bernardello che rappresenta “le peggio cose”, quei piccoli demoni che vogliono che tu ti faccia male, che non ti fanno pensare alle conseguenze.