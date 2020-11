Nuova Orchestra Scarlatti: Autunno Musicale al via

Gli appuntamenti dell’Autunno musicale della Nuova Orchestra Scarlatti che annuncia anche una collaborazione con il Teatro Politeama

A Napoli, da lunedì 9 novembre a sabato 12 dicembre 2020, gli appuntamenti dell’Autunno musicale della Nuova Orchestra Scarlatti.

Gaetano Russo, direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti, annuncia l’edizione 2020 della rassegna, che prenderà il via in assoluta sicurezza, con distanziamento e nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, offrendo agli spettatori un cartellone ricco di proposte e di presenze in due straordinarie location partenopee, la Chiesa di San Marcellino e il Teatro Politeama: una nuova e importante collaborazione questa che, a causa della crisi in cui versa il settore spettacoli dal vivo, acquista un significato particolare.

La dichiarazione di Gaetano Russo: “Oggi più che mai la musica, la cultura, per noi è vita, e lo è per quel pubblico che aspetta di condividerla. Per questo motivo proponiamo, in un momento così difficile, il nostro Autunno musicale, pronti naturalmente a modificarlo in base agli sviluppi dell’emergenza sanitaria.”.

L’Autunno musicale 2020 della Nuova Orchestra Scarlatti prenderà il via lunedì 9 novembre alle ore 19:30 nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, in Largo San Marcellino 10, con un appuntamento di Barocco europeo, un programma che vede la presenza di due grandi violinisti italiani, due eccellenze campane: Francesco De Angelis e Daniela Cammarano.

Francesco De Angelis, originario di Castellammare di Stabia, attualmente solista e Spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, si è imposto sulla scena internazionale con un timbro inconfondibile che la critica ha giudicato frutto della sintesi tra la tradizione del canto italiano e quella strumentale mitteleuropea.

Daniela Cammarano, originaria di Camerota (SA), è protagonista di un’intensa e poliedrica carriera di solista, camerista e prima parte in prestigiose orchestre in Italia e all’estero. Di lei, il celebre direttore d’orchestra americano John Axelrod ha detto: ‘Daniela nasce leader’.

Il programma prevede un confronto tra vertici del barocco italiano ed europeo, con musiche di A. Scarlatti, Corelli, T. Vitali, Vivaldi e Bach. Clou della serata sarà il Concerto per due violini e archi BWV 1043 di Johann Sebastian Bach: De Angelis e Cammarano incroceranno i loro archi sulla scena in questo vertice assoluto del Concerto barocco, carico di splendida energia negli Allegri che incastonano il dialogo sublime tra i due violini del Largo ma non tanto. Un appuntamento imperdibile.

Gli altri appuntamenti dell’Autunno musicale.

Sabato 14 novembre, Chiesa di San Marcellino alle ore 18:30: un prezioso percorso cameristico tra notturni e serenate, in compagnia dei Fiati della Nuova Orchestra Scarlatti diretti da Gaetano Russo.

Sabato 21 novembre, Chiesa di San Marcellino alle ore 18:30: dialoghi del barocco italiano tra Napoli e Venezia. Accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti due altre eccellenze campane: i napoletani David e Diego Romano, rispettivamente Primo dei Secondi Violini e Concertino dei Violoncelli nella prestigiosa Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.

Domenica 22 novembre, al Teatro Politeama alle ore 18:30: appuntamento con l’Orchestra Scarlatti Young, una delle componenti della Comunità delle Orchestre Scarlatti, formata da giovani strumentisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, protagonisti dei laboratori di formazione orchestrale della Nuova Orchestra Scarlatti. Sul podio un giovane direttore napoletano, Giuseppe Galiano.

Sabato 28 novembre, Chiesa di San Marcellino alle ore 18:30: un raffinato programma cameristico con il giovane soprano napoletano Naomi Rivieccio, nota a livello nazionale anche come protagonista nel campo del jazz e del pop, in compagnia del pianista Andrea Paolillo e del clarinettista Gaetano Russo.

Sabato 12 dicembre, al Teatro Politeama alle ore 18:30: un programma sinfonico di grande richiamo, un Omaggio a Beethoven a 250 anni dalla sua nascita. Sul podio dell’Orchestra uno dei più celebri direttori italiani della nuova generazione, impegnata in un’intensa attività sia in Italia che all’estero: Beatrice Venezi.

Info su nuovaorchestrascarlatti.it e ai recapiti 0812535984 / info@nuovaorchestrascarlatti.it.