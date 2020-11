Mortal Kombat 11 Ultimate arriva il 17 novembre

Mortal Kombat 11 Ultimate, la versione estesa del videogioco, arriva il 17 novembre su tutte le console (comprese PlayStation 5, Xbox Series X e S,), PC e Stadia

E’ dedicato a Mileena il nuovo trailer gameplay di Mortal Kombat 11 Ultimate, la versione estesa di Mortal Kombat 11, in arrivo il 17 novembre su tutte le console (comprese PlayStation 5, Xbox Series X e S,), PC e Stadia.

Tra i personaggi più amati del gioco, Mileena è il prodotto dei diabolici esperimenti di clonazione di Shang Tsung, una fusione del DNA dei Tarkata e della principessa di Edenia, rendendola la miscela perfetta della ferocia di Baraka e della grazia atletica di Kitana. Mileena beneficia dei punti di forza di entrambe le linee di sangue in battaglia, utilizzando una velocità straordinaria, un’agile abilità acrobatica e una crudeltà terrificante.

Portata nel futuro da Kronika, Mileena come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), apprende del suo tragico destino: il suo breve regno come Imperatrice del Mondo Esterno (Outworld) e la sua morte per mano di D’Vorah e Kotal Kahn. Determinata a riconquistare il suo trono, ricomincia la guerra civile di Outworld e distruggendo tutti quelli che si trovano sulla sua strada.

Mileena si unisce come nuovo combattente giocabile il 17 novembre nel roster di Mortal Kombat 11 Ultimate e Kombat Pack 2.

I preordini di Mortal Kombat 11 Ultimate sono aperti, e forniscono l’accesso immediato a Mortal Kombat 11, Kombat Pack 1 e Mortal Kombat 11: Aftermath al momento dell’acquisto. I giocatori che possiedono già Mortal Kombat 11 possono ottenere l’upgrade acquistando il Kombat Pack 2.