Gucci presenta la nuova collezione con “OUVERTURE”

Alessandro Michele, direttore artistico di Gucci, continua a stupire. Ha scelto di presentare la nuova collezione dal titolo ‘OUVERTURE of Something that Never Ended‘ attraverso l’omonima mini-serie in sette episodi co-diretta insieme a Gus Van Sant.

Girata a Roma, la serie – il cui debutto avverrà durante il ‘GucciFest‘, innovativo festival di moda e cinema digitale, in programma dal 16 al 22 novembre – ha come protagonista l’attrice, artista e performer Silvia Calderoni, impegnata in una surreale routine quotidiana in diversi scenari della città, mentre incontra una serie di talenti internazionali e amici della Maison, fra cui: Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Billie Eilish, Darius Khonsary, Lu Han, Jeremy O. Harris, Ariana Papademetropoulos, Arlo Parks, Harry Styles, Sasha Waltz e Florence Welch.

I sette episodi verranno trasmessi quotidianamente durante il festival in esclusiva su YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube e pubblicati sul sito dedicato GucciFest.com, rivelando gradualmente la nuova collezione giorno per giorno.