Fibromialgia con artrite psoriasica: qualità del sonno peggiora

La fibromialgia è stata diagnosticata in base ai criteri dell’American College of Rheumatology (ACR) e il Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) è stato utilizzato per determinare l’effetto della fibromialgia sul funzionamento quotidiano. Inoltre, la qualità della vita, il sonno e l’affaticamento correlati alla PsA sono stati misurati utilizzando rispettivamente le scale PsA Quality of Life (PsAQoL), Pittsburgh Sleep Quality Index e Multidimensional Assessment of Fatigue.

Sono state raccolte le caratteristiche demografiche. Le variabili cliniche di interesse includevano la durata della malattia, l’attività della malattia e l’esposizione a farmaci antireumatici modificanti la malattia. Per valutare l’attività della malattia e l’entesopatia, rispettivamente, sono stati utilizzati il punteggio di attività della malattia e il punteggio di entesite della spondilite anchilosante di Maastricht (Disease Activity Score-28 and Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score).

I pazienti arruolati nello studio, hanno ricevuto cure presso gli ambulatori di reumatologia di un importante ospedale di ricerca in Turchia. I pazienti adulti con una diagnosi clinica di PsA erano eleggibili per l’inclusione nello studio.

