Con Harry Potter si impara il lavoro a maglia

Con Harry Potter si impara a lavorare a maglia: arriva la guida ufficiale per ricreare con ferro e gomitolo gli oggetti dei film

Dai maglioni fatti a mano dalla Sig.ra Weasley alle inconfondibili sciarpe delle Case di Hogwarts. E’ disponibile in libreria e online per Panini Comics ‘La magia del Knitting’, il primo libro ufficiale per riprodurre con ferro e gomitolo le ambientazioni dei film di Harry Potter. Il volume contiene 28 schemi per realizzare a maglia tantissimi oggetti con diversi gradi di difficoltà, dai più semplici ai più complicati.

Peluche, articoli per la casa, indumenti e persino copie autentiche dei costumi di scena sono alcuni dei progetti realizzabili attraverso il lavoro a maglia, tutti corredati dalle informazioni necessarie per ricrearli. Gli schemi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono integrati con tecniche per tutti i livelli, come l’avvio a intreccio, le lavorazioni stranded a più colori, il merletto, gli effetti ombra, l’imperlatura e i ferri accorciati. Il volume per imparare a lavorare a maglia è, inoltre, arricchito da notizie e retroscena, illustrazioni e fotografie del set, per scoprire aneddoti e curiosità sulla saga di Harry Potter mentre si realizzano a maglia i progetti ispirati e ripresi direttamente dal grande schermo.