Asma lieve, meno esacerbazioni con budesonide-formoterolo quando necessario nei pazienti non aderenti alla terapia di mantenimento

I pazienti con asma lieve non aderenti alla terapia di mantenimento della malattia hanno un minor rischio di gravi esacerbazioni a breve termine dopo un solo giorno di utilizzo aumentato di budesonide-formoterolo, secondo un’analisi post-hoc dello studio SYGMA 1.

“Un maggiore utilizzo di budesonide-formoterolo porta a un minor rischio di esacerbazioni nelle successive 3 settimane”, ha spiegato il Dr. Paul M. O’Byrne della McMaster University di Hamilton nello studio pubblicato su Lancet Respiratory Medicine.

Lo studio SYGMA 1

Pubblicato nel 2018, lo studio di fase 3 SYGMA 1 ha valutato i benefici di budesonide-formoterolo utilizzato “al bisogno” in pazienti adulti e adolescenti con asma lieve non sottoposti a terapia di mantenimento. Lo studio ha mostrato che i soggetti che facevano uso di budesonide-formoterolo avevano un rischio inferiore di esacerbazioni di malattia asmatica gravi a lungo termine, rispetto ai pazienti che utilizzavano la sola terbutalina, un beta2 agonista a breve durata d’azione (SABA).

“La terapia di mantenimento dell’asma costituita da steroidi per via inalatoria somministrati due volte al giorno fornisce i migliori benefici nel controllo complessivo della malattia”, spiega O’Byrne. “In realtà, quasi tutti i pazienti con asma lieve non sono aderenti alla terapia di mantenimento. In questi casi, è molto meglio usare uno steroide al bisogno, piuttosto che un SABA al bisogno”.

Dr. O’Byrne e colleghi hanno esaminato l’utilizzo della terapia somministrata al bisogno per un solo giorno e il rischio di gravi esacerbazioni di malattia nei successivi2 1 giorni in circa 3.800 pazienti a partire dai 12 anni d’età, con asma lieve, assegnati in modo casuale a ricevere placebo più terbutalina al bisogno, placebo più budesonide-formoterolo al bisogno, o la terapia di mantenimento con budesonide più terbutalina al bisogno.

Risultati

Dopo più di due inalazioni al giorno somministrate al bisogno, l’ hazard ratio (HR) per l’esacerbazione grave era 0,27 (P=0,0008) nel gruppo placebo più budesonide-formoterolo al bisogno e 0,39 (P=0,003) nel gruppo di mantenimento con budesonide, rispetto al placebo più terbutalina al bisogno.

Dopo più di quattro inalazioni al giorno somministrate al bisogno, l’HR era rispettivamente pari a 0,24 (P=0,003) e 0,30 (P=0,0065). Dopo più di sei inalazioni al giorno somministrate al bisogno, l’HR era rispettivamente di 0,14 (P=0,057) e 0,43 (P=0,12).

Il rischio a breve termine di gravi esacerbazioni è aumentato in concomitanza con il numero di somministrazioni di terbutalina, quando i pazienti non erano in terapia di mantenimento.

“La maggior parte dei pazienti in tutto il mondo usa i SABA come farmaco contro le esacerbazioni, hanno spiegato gli autori. “Nei prossimi anni, la tendenza dei medici a prescrivere SABA diminuirà grazie alla consapevolezza che ora esiste un modo migliore per trattare i sintomi, anche nelle persone con asma lieve”.

