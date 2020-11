Rincari scuole materne e primarie: la classifica delle città

La classifica delle città o delle regioni che hanno registrato i maggiori rincari annui per quanto riguarda le scuole materne ed elementari

L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat dell’inflazione di settembre, stilando la classifica delle città o delle regioni che hanno registrato i maggiori rincari annui per quanto riguarda le scuole materne ed elementari (la voce include la scuola dell’infanzia e l’istruzione primaria, pubblica e privata).

In testa alle classifica delle città più rincarate (tabella n. 1) c’è Macerata che registra un rialzo record rispetto a settembre 2019 del 13,2%. Al secondo posto Cosenza con un incremento del 10%, al terzo Belluno, +8,1% l’aumento annuo. Seguono Venezia al quarto posto, +6,2%, Ascoli Piceno (+6,1%), al sesto Bolzano (+6%), poi Cagliari (+5,8%) e Trento (+4,8%).

“Un dato presumiamo legato anche all’emergenza Covid e alla necessità di dover rispettare i vari protocolli in materia di distanziamento e sanificazione, ma che purtroppo finisce per gravare sulle famiglie già in difficoltà. Se a questo si aggiunge che in molti istituti è spuntata l’illegittima clausola Covid, ossia le famiglie, pena l’esclusione, hanno dovuto firmare un contratto nel quale si impegnano a pagare l’intero anno anche qualora la scuola dovesse chiudere per nuove emergenze sanitarie, il quadro è completo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Nella parte bassa della classifica, la città più virtuosa è Lecco, dove c’è un ribasso del 2%, segue Ancona, -1,4% e al terzo posto Bergamo, -1,3%. Solo 4 città sono in deflazione (Sassari, -0,2%).

In media nazionale i prezzi della Scuola dell’infanzia ed istruzione primaria salgono dell’1,6%.

A livello regionale, la regione peggiore, tanto per cambiare, è il Trentino, +5,9% il rincaro dal settembre 2019, segue la Calabria, +5,3% e sul gradino più basso del podio le Marche, +4,8%.

Le regioni migliori, con una variazione nulla, Abruzzo e Basilicata.

Tabella n. 1: Classifica delle città più rincarate per la scuola dell’infanzia ed istruzione primaria – mese di settembre

N Città Inflazione annua di settembre 1 Macerata 13,2 2 Cosenza 10 3 Belluno 8,1 4 Venezia 6,2 5 Ascoli Piceno 6,1 6 Bolzano 6 7 Cagliari 5,8 8 Trento 4,8 9 Vicenza 4,5 10 Forlì-Cesena 4 11 Catanzaro 3,9 12 Rimini 3,8 13 Modena 3,6 14 Vercelli 3,4 15 Perugia 3,1 15 Avellino 3,1 17 Cuneo 2,9 18 Genova 2,8 19 Grosseto 2,5 20 Ravenna 2,4 20 Arezzo 2,4 22 Pavia 2,2 22 Verona 2,2 22 Treviso 2,2 22 Udine 2,2 26 La Spezia 1,8 27 Cremona 1,7 27 Ferrara 1,7 ITALIA 1,6 29 Pordenone 1,6 30 Trapani 1,4 31 Torino 1,3 31 Rovigo 1,3 33 Varese 1,1 33 Siracusa 1,1 35 Roma 1 36 Brescia 0,9 36 Mantova 0,9 38 Padova 0,8 39 Lodi 0,7 39 Firenze 0,7 41 Bari 0,5 42 Bologna 0,4 43 Novara 0,3 43 Terni 0,3 45 Biella 0,2 45 Siena 0,2 47 Milano 0,1 48 Alessandria 0 48 Gorizia 0 48 Trieste 0 48 Parma 0 48 Reggio nell’Emilia 0 48 Lucca 0 48 Pistoia 0 48 Livorno 0 48 Viterbo 0 48 Pescara 0 48 Benevento 0 48 Napoli 0 48 Potenza 0 48 Reggio di Calabria 0 48 Palermo 0 48 Messina 0 48 Caltanissetta 0 48 Catania 0 66 Sassari -0,2 67 Bergamo -1,3 68 Ancona -1,4 69 Lecco -2

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più rincarate per la scuola dell’infanzia ed istruzione primaria – mese di settembre