P. aeruginosa: terapia orale efficace come l’endovenosa

Eradicazione di Pseudomonas aeruginosa nei pazienti con fibrosi cistica: terapia orale efficace come l’endovenosa secondo lo studio TORPEDO-CF

Gli antibiotici somministrati per via endovenosa non consentono di ottenere un’eradicazione più sostenuta dell’infezione da Pseudomonas aeruginosa nei pazienti con fibrosi cistica, rispetto alla terapia orale, secondo i risultati dello studio TORPEDO-CF pubblicato su Lancet Respiratory Medicine.

Come riportano gli autori nel background dello studio, l’infezione polmonare cronica da P. aeruginosa è una delle più importanti cause di mortalità e di morbilità nei pazienti con fibrosi cistica, ma se la terapia antibiotica viene iniziata prontamente, l’infezione può essere eradicata.

“Le evidenze attuali sostengono l’avvio di regimi antibiotici che mirano a eradicare l’infezione da P. aeruginosa non appena questa viene diagnosticata, per distruggere i biofilm nascenti e prevenire la progressione verso l’infezione cronica,” ha spiegato Simon C. Langton Hewer, dell’Università di Bristol, nel Regno Unito. “Tuttavia, non ci sono prove che suggeriscano che un regime sia migliore di un altro”.

L’obiettivo dello studio pubblicato su Lancet era quindi quello di confrontare l’efficacia e la sicurezza del trattamento con ceftazidime e tobramicina somministrati per via endovenosa, rispetto a ciprofloxacina per via orale per la terapia dell’infezione da P. aeruginosa.

Lo studio TORPEDO-CF

TORPEDO-CF è uno studio multicentrico, a gruppi paralleli, in aperto, randomizzato e controllato, che ha arruolato 286 pazienti con fibrosi cistica e con infezione da P.aeruginosa. Lo studio è stato condotto nel periodo compreso tra ottobre 2010 e gennaio 2017.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere ceftazidime e tobramicina somministrati per via endovenosa per un periodo di 14 giorni (137 pazienti) o ciprofloxacina orale (149 pazienti) somministrata per 12 settimane. Entrambi i trattamenti sono stati combinati con 12 settimane di terapia con colistimetato sodico per via inalatoria.

Risultati di efficacia

L’endpoint primario dello studio, ovvero l’eradicazione dell’infezione da P. aeruginosa a 3 mesi, con un successivo periodo libero dall’infezione della durata di 15 mesi, è stato raggiunto dal 44% dei pazienti trattati con la terapia antibiotica per via endovenosa e dal 52% dei soggetti trattati con la terapia orale. La differenza tra i due trattamenti non era statisticamente significativa (RR = 0,84; IC al 95%, 0,65-1,09).

Dopo un periodo di 1 anno, un numero inferiore di pazienti trattati con la terapia per via endovenosa è stato ricoverato in ospedale, rispetto ai soggetti trattati con gli antibiotici per via orale. Entrambi i gruppi di pazienti hanno riportato una qualità di vita simile in termini di salute generale.

Risultati di sicurezza

I ricercatori hanno osservato 11 eventi avversi gravi in 10 (8%) pazienti trattati con la terapia per via endovenosa e 17 eventi avversi gravi in 12 (8%) pazienti del gruppo assegnato alla terapia orale. Gli eventi avversi più comuni in entrambi i gruppi comprendevano tosse, infezione delle vie respiratorie superiori e tosse produttiva.

Gli esperti hanno effettuato anche un’analisi di tipo farmaco-economico, da cui è emerso che il costo della terapia orale era inferiore a quello della terapia per via endovenosa (differenza incrementale nei costi medi, 5.939 sterline; IC al 95%, da -7.107 a -4.666).

“Poiché non sono stati osservati importanti benefici in termini clinici a seguito dell’uso della terapia endovenosa rispetto a quella orale, la grande differenza di costo suggerisce che quest’ultima dovrebbe essere raccomandata per l’eradicazione dell’infezione precoce da P. aeruginosa nei pazienti con fibrosi cistica”, hanno scritto i ricercatori. “Se i risultati di questo studio saranno implementati nella pratica clinica di routine, la maggior parte dei pazienti riceverà un trattamento orale in ambito ambulatoriale e molti ricoveri ospedalieri saranno evitati, il che a sua volta ridurrà sia l’onere del trattamento che i costi dell’assistenza sanitaria”.

Riferimenti

Simon C Langton Hewer, et al., Intravenous versus oral antibiotics for eradication of Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis (TORPEDO-CF): a randomised controlled trial, The Lancet Respiratory Medicine, Volume 8, ISSUE 10, P975-986, October 01, 2020

Leggi