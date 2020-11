Giordana Angi sta per tornare con “Siccome sei”

Giordana Angi sta per tornare: “Siccome sei” è il nuovo singolo svelato sui social che uscirà sulle piattaforme digitali il 20 novembre

Si intitola “Siccome sei” il nuovo singolo di Giordana Angi. La cantautrice ha svelato sui social il suo ritorno sulle scene frutto del lavoro fatto durante i mesi di lockdown.

L’ex Amici ha infatti continuato a scrivere e registrare, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “Siccome sei” è la prima anteprima di quanto fatto ed è per Giordana “una canzone importante”, come ha scritto lei stessa su Instagram rivelando la copertina del disco. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 20 novembre.

C’è da aspettarsi molto di più, però, da Giordana, che durante le vacanze aveva scritto: “Terzo disco ti chiudo entro quest’estate”.