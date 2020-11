Giochi: indovina il numero che completa la sequenza

Quale numero completa la sequenza? Prova a risolvere l’indovinello in 20 secondi (soluzione in fondo alla pagina)

Un nuovo puzzle di logica sta mettendo a dura prova il web, ma in realtà la sua soluzione è così semplice che un bambino può risolvere in pochi secondi. L’indovinello proviene da una scuola elementare di Hong Kong, e fa parte di un test di ammissione per bambini di 6 anni, che sono tenuti a risolverlo entro 20 secondi.

Il test presenta un disegno con sei parcheggi numerati e un’auto posizionata in uno di questi che ne copre il numero identificativo. A questo punto la domanda: quale cifra completa la sequenza?

(SOLUZIONE IN FONDO ALLA PAGINA)

.

.

.

.

.

.

Il trucco è quello di capovolgere l’immagine.

Risulta così evidente, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che i parcheggi sono numerati in sequenza, dall’86 al 91. L’auto è quindi nel secondo spazio a sinistra, il posto numero 87.