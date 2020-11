Artrite psoriasica: estensione di indicazione per guselkumab

Artrite psoriasica: parere favorevole del Chmp dell’Agenzia europea del farmaco per estensione d’indicazione di guselkumab

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia Europea per i medicinali (Ema) ha espresso parere favorevole, raccomandando l’estensione d’indicazione di guselkumab per il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite psoriasica attiva (PsA) nell’Unione Europea. Guselkumab è attualmente approvato nell’Unione Europea per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica.

Guselkumab è un anticorpo monoclonale che si lega selettivamente alla subunità p19 dell’interleuchina IL-23 e ne inibisce l’interazione con il recettore specifico. L’IL-23 è un importante fattore nella patogenesi di malattie infiammatorie come l’artrite psoriasica, la psoriasi e altre patologie.

“Questo parere favorevole ci porta più vicini all’aggiunta di guselkumab ai farmaci disponibili per il trattamento dell’artrite psoriasica. L’artrite psoriasica è una malattia impattante, poliedrica e attualmente incurabile”, ha commentato il Professor Iain McInnes, Muirhead Professor of Medicine and Director of the Institute of Infection Immunity and Inflammation, University of Glasgow. “È necessario un controllo a lungo termine dei diversi sintomi che coinvolgono articolazioni, pelle e tessuti molli. Quando approvato, guselkumab costituirà un’importante aggiunta alle opzioni terapeutiche per il trattamento di questa malattia”.

L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica, immuno-mediata, progressiva e caratterizzata da infiammazione e danni articolari debilitanti, oltre che da entesite, dattilite, malattia assiale e lesioni cutanee associate alla psoriasi.3 Non esiste una cura nota e si stima che fino a un terzo dei 14 milioni di persone che convivono con la psoriasi in Europa svilupperà anche l’artrite psoriasica.

Gli studi DISCOVER-1 e DISCOVER-2

L’opinione favorevole del CHMP si basa sui dati di DISCOVER-1 e DISCOVER-2, due studi clinici di fase 3, che hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza di guselkumab 100 mg ogni 4 e ogni 8 settimane per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva nei pazienti adulti. I dati di questi studi sono stati pubblicati su The Lancet nel marzo 2020.

DISCOVER-1 ha valutato 381 persone con artrite psoriasica attiva che avevano una risposta inadeguata alle terapie standard, includendo soggetti (~30%) precedentemente trattati con farmaci biologici anti-TNF-alfa. DISCOVER-2 comprendeva 739 pazienti che erano naïve ai trattamenti biologici e avevano una risposta inadeguata alle terapie standard.

I risultati, pubblicati su The Lancet, hanno mostrato che in entrambi gli studi, alla settimana 24, gli endpoint primari di miglioramento del 20 percento della risposta dell’American College of Rheumatology (ACR20) hanno raggiunto la significatività statistica (DISCOVER-1: p<0,0001; DISCOVER-2: p<0,0001) sia con guselkumab ogni 4 sia ogni 8 settimane (DISCOVER-1: n=255; DISCOVER-2: n=493) rispetto ai gruppi placebo (DISCOVER-1: n=126; DISCOVER-2: n= 246).

Miglioramenti significativi nei punteggi di qualità della vita (questionario breve a 36 item [SF36] sullo stato di salute fisica [PCS]) sono stati osservati nei gruppi guselkumab verso placebo in DISCOVER-1 (p<0,0001 per entrambe le dosi); in DISCOVER-2, sono stati osservati miglioramenti significativi nel gruppo guselkumab ogni 4 settimane contro il gruppo placebo (p=0,0056 [gruppo ogni 8 settimane, p=0,068]). Inoltre, nei gruppi guselkumab rispetto ai gruppi placebo sono stati osservati tassi di risposta più elevati per il miglioramento del 75 percento del Psoriasis Area and Severity Index (PASI 75), per PASI 90 e PASI 100 (in DISCOVER-1, p<0,0001 tutti non aggiustati con PASI 100 p=0,0005 e in DISCOVER-2, p<0,0001 tutti non aggiustati).

In entrambi gli studi, guselkumab è stato generalmente ben tollerato fino al completamento dello studio, e gli eventi avversi (AE) osservati sono stati generalmente coerenti con gli studi precedenti di guselkumab e con l’attuale Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.1 In DISCOVER-1 e -2, gli eventi avversi gravi fino alla settimana 24 nei gruppi di trattamento con guselkumab ogni 4 settimane (0% e 3%) e ogni 8 settimane (3% e 1%) sono stati simili a quelli dei gruppi placebo (4% e 3%). In DISCOVER-2, meno dell’1% dei pazienti ha avuto infezioni gravi in seguito al trattamento con guselkumab e nessun paziente ha avuto infezioni gravi in DISCOVER-1. Non sono stati riportati decessi in pazienti trattati con guselkumab e nessun paziente ha sviluppato una malattia infiammatoria intestinale, infezioni opportunistiche come tinea o candida, tubercolosi attiva o reazioni anafilattiche o da siero.

Autorizzazione alla commercializzazione

Guselkumab è stato approvato dalla Commissione Europea il 23 novembre 2017 per il trattamento di pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica o alla fototerapia. Il farmaco è approvato in Unione Europea, Stati Uniti, Brasile, Canada, Giappone e in numerosi altri Paesi per il trattamento di pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave che possono beneficiare di terapie sistemiche o fototerapia (trattamento con luce ultravioletta [UV]).