Prototipi: Molinaro cerca il successo a Monza

Molinaro a caccia del successo a Monza: il 5° round del campionato sport prototipi il 7 e l’8 novembre, nell’ambito dell’ Aci Weekend

Danny Molinaro è pronto per un weekend di fuoco sul circuito di Monza, dove potrebbe già laurearsi campione under 25. La sfida che lo vede protagonista anche della classifica assoluta, in quanto capofila del campionato, non prevede tatticismi, anzi le posizioni molto ravvicinate, obbligano a giocarsi tutto sin da subito, piuttosto che attendere l’ultimo round a Imola.

Il giovane pilota calabrese è stato autore di tre acuti nelle precedenti gare e di alcuni buoni piazzamenti che gli consentono di poter guardare gli avversari dall’alto, malgrado la sorte in alcune occasioni non sia stata troppo benevola quando era in gara tra i primi.

“Sono conscio delle nostre possibilità – ha dichiarato Danny – come abbiamo dimostrato nelle uscite precedenti siamo riusciti a sviluppare la vettura al massimo, raggiungendo sempre prestazioni di vertice, ma non sempre abbiamo ottenuto il massimo. Correre a Monza è sempre un’emozione particolare e questo è uno stimolo in più per far bene e arrivare all’ultima gara in una posizione privilegiata”.

Il programma del 5° round del Campionato Sport Prototipi prevede due turni di prove libere venerdì 6 novembre alle 9.40 e alle 12.35. Sabato 7 – le qualifiche dalle 9.40 alle 10.05 e GARA 1 dalle 13.50 per la durata di 25 minuti +1 giro. Domenica 8 – GARA 2 è in programma dalle 11.45 sempre su 25 minuti + 1 giro. Le gare saranno visibili in diretta su MS Motor TV SKY228 e live streaming sul sito acisport.it/CISP e sulla pagina Facebook @CISPrototipi.

Campionato Italiano Sport Prototipi: 1 Molinaro (DM Competizioni), 91; 2 Pegoraro (Best Lap), 78; 3 Scionti (Scuderia Costa Ovest), 76

Coppa ACI Sport Under 25: 1 Molinaro, 134; 2 Miquel, 101; 3 Pollini G., 77.