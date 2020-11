Piro debutta con l’album “Eroi del 2020”

Fuori daEroi 2020, l’album di debutto del cantautore romano, cantautore romano classe 1991 che, dopo una serie di fortunati singoli tra cui l’ultimo Città D’Oriente, sceglie di svelare completamente il suo mondo fatto di timidezza esasperata e sentimenti spropositati, momenti difficili, amori non corrisposti e vacanze in solitaria.

Gli eroi del 2020, dice Piro, siamo tutti noi. Noi con il nostro non essere per niente eroi, che pensiamo di essere importanti per qualche motivo che non esiste. Noi che viviamo tutti i giorni le nostre vite normali, tentando di dimenticarcene per il tempo di una birra, di un concerto, di un bacio. Soprattutto gli eroi di cui parlo sono quelli che continuano a provare sentimenti, che si emozionano per le cose. Quando ho scritto questo disco volevo che il titolo si rivolgesse ad un futuro molto vicino. Non avevo calcolato che i tempi di lavorazione lo avrebbero fatto diventare il presente, ma spero non diventi anche subito il passato.