Indie Jungle: i Coma Cose sono i nuovi ospiti

saranno i prossimi protagonisti diil format di Sky Arte dedicato alla musica (indie) dal vivo.disco che li ha consacrati come uno tra i progetti più interessanti degli ultimi anni.

Nel frattempo si possono vedere i Calibro 35 a Indie Jungle in chiaro in streaming su https://video.sky.it/. Ogni settimana, infatti, sarà possibile rivedere sul video portale di Sky la puntata integrale andata in onda il sabato precedente.