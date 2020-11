In libreria “Mi trasformo” di Olga Sedakova

In libreria l’albo illustrato “Mi trasformo” della poetessa moscovita Olga Sedakova, vincitrice del premio LericiPea 2020 alla carriera

Arriva in Italia Mi trasformo, un racconto per bambini della poetessa russa Olga Sedakova, che è appena stata insignita del Premio LericiPea “alla carriera” 2020. Un albo illustrato con una fortissima componente lirica, che la poetessa dedica alla nipotina Dasha. Un racconto sul potere dell’immaginazione nell’età dell’infanzia che ci regalerà il privilegio di tornare a vedere le cose invisibili. Pubblicato originariamente nel 2007, la storia è stata illustrata ex-novo da Marcello Carriero per i lettori italiani. La traduzione è di Alessandro Niero.

Nata a Mosca nel 1949, Olga Sedakova pubblica la sua prima raccolta in Russia soltanto nel 1990. Emarginata dalla cultura ufficiale sovietica, la sua produzione poetica ha comunque circolato in samizdat nell’URSS e nei canali ufficiali all’estero grazie all’editoria dei centri culturali dell’emigrazione. Fuori dal sistema, dai canoni letterari imposti dal regime sovietico e quindi osteggiata e ignorata, quella della Sedakova è una poesia che collega e fonde la cultura classica (Omero, Dante, San Francesco d’Assisi) alle antiche fiabe russe, ai canti popolari, alle fonti bibliche.