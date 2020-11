Su Whatsapp arrivano i messaggi effimeri: si autodistruggono

Su WhatsApp arrivano i messaggi che si autodistruggono: per utilizzarli basterà selezionare il contatto e attivare l’opzione Messaggi Effimeri

Messaggi su WhatsApp che spariscono dalle chat dopo 7 giorni. È questa la nuova funzione introdotta da WhatsApp, in arrivo su dispositivi iOS e Android già da questo mese. L’opzione consente di selezionare i messaggi superflui da far scomparire una settimana dopo l’invio, continuando invece a conservare le conversazioni importanti. Nelle chat individuali, entrambi gli interlocutori possono selezionare i messaggi effimeri. In quelle di gruppo, solo gli amministratori potranno farlo. Per attivare l’opzione, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it) bisognerà aprire la chat di WhatsApp e cliccare sul nome del contatto con cui si desidera chattare. A quel punto basterà selezionare ‘Messaggi Effimeri’ e iniziare la conversazione.