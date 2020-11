La fiaba di Harold disponibile in libreria

In questo secondo libro della popolarissima serie, tradotta in tutto il mondo, Crockett Johnson dà prova ancora una volta del suo genio. Il “meccanismo” è lo stesso: matita viola in pugno, il piccolo Harold parte all’avventura, nei mondi da lui stesso creati con il segno impresso sul foglio bianco. Questa volta, però, l’immersione nel mondo magico è talmente intensa che spesso Harold sembra dimenticare di essere lui stesso il creatore della storia che si sta raccontando. Al tempo stesso, nei momenti cruciali riesce a risolvere i problemi applicando la sua infallibile logica: così, se c’è bisogno di entrare nel castello, basterà disegnare un topolino della sua altezza, perché solo una persona piccola come un topolino potrebbe riuscire a passare attraverso un buchino nel muro. E se c’è una strega da cacciare dal giardino, sarà sufficiente disegnare un nugolo di zanzare, ma per mandarle via servirà del fumo; perché ci sia del fumo ci dovrà essere anche un fuoco, e allora servirà la pioggia per poterlo spegnere, e così via…