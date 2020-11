Ghali pubblica nuova versione di Dna Deluxe X

È in preorder una nuova versione dell’ultimo disco di Ghali. Si tratta di “Dna Deluxe X”, rifacimento del disco uscito lo scorso febbraio. I proventi del lavoro saranno totalmente devoluti agli operatori dello spettacolo da mesi in crisi per l’emergenza Coronavirus.

Il rapper ha preparato una speciale versione dell’album che includerà “Cacao” feat Pyrex, “MILF” feat. Taxi B e due brani inediti: “1993″ e “MILLEPARE (Badtimes)”.

La nuova versione dell’album è disponibile dal 13 novembre e su Amazon sarà acquistabile anche un pacchetto speciale che prevede un incontro virtuale con Ghali.

“Dna Deluxe X”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), uscirà il 27 novembre anche in uno speciale box ad edizione limitata e numerata, in esclusiva su Amazon. Il box conterrà due vinili, un cd autografato, un poster di Ghali e un’altra sorpresa a tema DNA. Inoltre, la versione in vinile dell’album sarà scontata del 15% in occasione della Vinyl week di Amazon dal 2 al 8 Novembre.