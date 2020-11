Alla Statale le Giornate di Studio sull’Arte Circense

Dal 13 al 20 novembre la dodicesima edizione delle Giornate di Studio sull’Arte Circense organizzate presso l’Università Statale di Milano

Tornano le Giornate di Studio sull’Arte Circense, l’appuntamento che il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano dedica al circo e allo spettacolo popolare. Il laboratorio si svolgerà dal 13 al 20 novembre 2020. Gli incontri della giornata iniziale e di quella conclusiva saranno in presenza nelle aule di via Noto 8, mentre il resto delle attività avverrà online sulla piattaforma Teams.

“Abbiamo deciso di dedicare questa edizione a Federico Fellini, di cui ricorre il centenario della nascita” – spiega il Professor Alessandro Serena, ideatore del progetto – “Il grande regista riminese amava il circo, al punto da farsi ispirare dalle tecniche dello spettacolo popolare per tre film fondamentali quali Luci del varietà, La Strada, I Clowns e da ammantare ogni sua pellicola delle atmosfere e delle estetiche circensi. Il suo sguardo poetico su un mondo tanto affascinante ci aiuterà a trasmettere la magia del circo, online e dal vivo”.

Ad aprire le Giornate di Studio sull’Arte Circense sarà Giulia Staccioli, coreografa, autrice e regista, direttrice della compagnia milanese Kataklò che racconterà la genesi di Fellini 1920, spettacolo omaggio al cineasta che mescola teatro, arti circensi, danza, immagini multimediali e le più belle melodie di Nino Rota.

Grande spazio viene dato ai pagliacci e agli istrioni dello spettacolo dal vivo, con la presenza tra gli altri del Clown dei Clown David Larible (vincitore del Clown d’Oro al Festival di Monte Carlo, da anni è considerato il miglior pagliaccio classico dei nostri tempi grazie ai suoi one man show di grande successo in pista e su palcoscenico) e di Paolo Nani, uno degli artisti italiani più apprezzati all’estero (il suo spettacolo La lettera ha superato le 1400 repliche in tutto il mondo) anche per il suo lavoro pedagogico rivolto ai giovani.

Il laboratorio ospiterà anche una tavola rotonda online sul circo classico, per raccontare l’eterno fascino di questa forma d’arte che ha ispirato poeti, musicisti, registi e artisti di ogni sorta: interverranno il presidente dell’Ente Nazionale Circhi Antonio Buccioni, Livio Togni (imprenditore di circo figlio del leggendario Darix ed ex senatore della Repubblica) e Paride Orfei, direttore della scuola di arti circensi del Piccolo Circo dei Sogni, il cui padre Nando Orfei ha recitato per Fellini ne I Clowns e Amarcord.

Particolare attenzione verrà prestata anche al circo contemporaneo, con la presentazione del report C_onfronti che testimonia le condizioni dello spettacolo viaggiante ai tempi del coronavirus e offre una lettura interessante del prolifico panorama attuale per questo tipo di intrattenimento in Italia. Ne discuteranno Aurelio Rota del Forum Nuovi Circhi, Paolo Stratta, presidente dell’Associazione Circo Contemporaneo Italia e Francesco Sgrò, artista della compagnia Fabbrica C, tra gli autori del report.

Nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, non mancheranno le presenze internazionali, grazie ad un collegamento con il trust di circo sociale kenyano Sarakasi e con la compagnia di teatro-circo colombiana Axioma, entrambe partner di Youth Acrobata World, percorso di avviamento al lavoro per operatori culturali del live entertainment sostenuto dalla Commissione Europea.

Sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, sono previste anche delle performance dal vivo: quella della Piccola Scuola di Circo di Milano, quella dei Pronto Intervento Clown di Maurizio Accattato e quella dei Black Blues Brothers, cinque acrobati reduci da un tour di oltre 600 date che li ha portati in tutta Europa oltre che in Australia ed Emirati Arabi e che andranno in scena col loro adrenalinico show dal 30 dicembre al 3 gennaio al Teatro Carcano di Milano.

Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Milano e a chi vuole approfondire l’industria dello spettacolo dal vivo. Le pre-iscrizioni si effettuano scrivendo a info@circoedintorni.it o contattando il numero 334/6503872. Per informazioni www.opencircus.it.

PROGRAMMA COMPLETO

SEZIONI

STORIA DEL CIRCO. Cronaca della meraviglia

LUCI DEL VARIETÀ. Tutto ciò che gira attorno al live entertainment

LA STRADA. Percorsi di circo

I CLOWNS. Gli istrioni dello spettacolo popolare

INFO CIRCUS. La comunicazione del circo

PERFORMANCE Esibizioni dal vivo

VENERDÌ 13 NOVEMBRE – 14.00 – 18.00 – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali (Via Noto 8)

STORIA DEL CIRCO – Il circo e Fellini, una storia d’amore – A cura di Alessandro Serena

LUCI DEL VARIETÀ – Fellini 1920 – Con Giulia Staccioli (Kataklò)

I CLOWNS – Il pagliaccio oggi – Con Matteo Galbusera

LA STRADA – In viaggio tra circo e letteratura – Con Maria Vittoria Vittori e Luca Alghisi

PERFORMANCE – Giovani artisti crescono – Piccola Scuola di Circo di Milano

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE – 15.30 – 18.00 – Online su piattaforma Teams

STORIA DEL CIRCO – Alle origini del circo – A cura di Alessandro Serena

LUCI DEL VARIETÀ – L’antico fascino del circo classico – Con Antonio Buccioni (Enc), Paride Orfei, Livio Togni e Alessandro Serena

INFO CIRCUS – Notizie dal Pianeta Circo – A cura di Circusnews

I CLOWNS – Non solo nasi rossi – Con Sonia Salvatelli (Festival Clown & Clown)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE – 14.30 – 18.00 – Online su piattaforma Teams

STORIA DEL CIRCO – Le discipline dello stupore – A cura di Alessandro Serena

I CLOWNS – Il clown al circo, al cinema, in teatro – Con David Larible, Paolo Nani, Massimo Locuratolo e Alessandro Serena

LUCI DEL VARIETÀ – Gli archivi dello spettacolo popolare – A cura del Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona

LA STRADA – Alla scoperta dell’arte di strada – Con Alessio Michelotti (Anap)

INFO CIRCUS – Circusfans, 20 anni di circo on line – A cura di Dario Duranti

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE – 14.30 – 18.00 – Online su piattaforma Teams

STORIA DEL CIRCO – Circo tricolore – A cura di Alessandro Serena

LUCI DEL VARIETÀ – La memoria del circo – A cura di Alessandra Litta Modignani

LA STRADA – Un brasiliano in viaggio – Con Marcus Villa Góis

I CLOWNS – I pagliacci del nuovo millennio – Con Boris Vecchio (FNAS)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE – 14.30 – 18.00 – Online su piattaforma Teams

STORIA DEL CIRCO – Paese che vai, circo che trovi – A cura di Alessandro Serena

LUCI DEL VARIETÀ – Che cos’è il circo contemporaneo? – Con Paolo Stratta (Cirko Vertigo, Acci), Aurelio Rota (Forum Nuovi Circhi), Francesco Sgrò (Fabbrica C) e Alessandro Serena

INFO CIRCUS – Sette giorni di circo alla settimana – A cura del Club Amici del Circo

LA STRADA – Youth Acrobata World – Con Sarakasi Trust (Kenya) e Compagnia Axioma (Colombia)

I CLOWNS – Da La Strada a Tendenza clown – Con Luisa Cuttini (Claps)

VENERDÌ 20 NOVEMBRE – 14.00 – 18.00 – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali (Via Noto 8)

STORIA DEL CIRCO – Nuovo circo, altro circo – A cura di Alessandro Serena

PERFORMANCE – Un tributo acrobatico comico musicale – The Black Blues Brothers

INFO CIRCUS – Connettere il circo e il suo pubblico – A cura di Adolfo Rossomando (Juggling Magazine)

LUCI DEL VARIETÀ – Circopedia – Con Raffaele De Ritis

I CLOWNS – Pronto Intervento Clown – Con Maurizio Accattato e i P.I.C