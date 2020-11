The Sims 4, in arrivo l’espansione invernale

The Sims 4, annunciata l’espansione invernale: il pacchetto Oasi Innevate in arrivo il 13 novembre su PC, Mac, Xbox One e PlayStation 4

Una fuga dalla vita quotidiana tra i paesaggi maestosi del Monte Komorebi. Sarà questa l’ambientazione di ‘The Sims 4 Oasi Innevata’, la decima espansione del popolare gioco di simulazione in arrivo il 13 novembre su PC e Mac tramite Origin e Steam, e su Xbox One e PlayStation 4.

Il nuovo pacchetto presenta un mondo di ispirazione giapponese, che offre una varietà di attività per i giocatori, dal rilassarsi nelle onsen di montagna, a mettere alla prova i propri limiti con attività sportive adrenaliniche come lo sci, lo snowboard e l’arrampicata.

Il monte Komorebi, primo mondo in The Sims 4 a introdurre sia abitazioni residenziali che lotti in affitto, offre tre nuovi quartieri, sia per una semplice vacanza che per fare della località invernale la propria casa. Inoltre, il pacchetto di espansione offre opzioni di mobili tradizionali e moderni per progettare la propria casa, in perfetto stile giapponese.

‘The Sims 4 Oasi Innevata’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), introduce anche le funzionalità ‘Stili di vita’ e ‘Sentimenti’, aggiungendo più profondità alle personalità e alle relazioni dei Sims. Per la prima volta, fino a 16 stili di vita si manifesteranno in risposta alle azioni e alle abitudini di un Sim, cambiando i suoi comportamenti in modo significativo.