Medicina: alleanza tra Boehringer Ingelheim e Bruno Farmaceutici

Nuovi anticoagulanti orali: Boehringer Ingelheim rafforza la sua presenza sul medico di famiglia con una partnership con Bruno Farmaceutici

Con la Nota-97, da giugno 2020 la determina AIFA, ha esteso la possibilità di prescrivere i nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale non valvolare anche al medico di medicina generale, così come a tutti gli specialisti precedentemente non operanti in centri approvati dalle Regioni.

Per questo motivo, Boehringer Ingelheim ha voluto rafforzare la sua presenza sul territorio grazie alla co-promotion con un partner capillarmente presente, come Bruno Farmaceutici, garantendo una più ampia ed efficace attività di informazione medico scientifica sia sul target cardiologo sia sul MMG.