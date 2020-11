Cattelan positivo al Covid, Daniela Collu conduce X Factor

Dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 con un post su Instagram, in cui raccontava di essere a casa sotto controllo e isolato, Alessandro Cattelan, il ‘capitano’ di X Factor, non sarà sul palco per la seconda puntata dei Live Show, in onda giovedì 5 novembre alle 21.15 su Sky e Now Tv. Ci sarà Daniela Collu, già alla guida di Hot Factor, l’appuntamento che raccoglie i commenti a caldo un secondo dopo la fine della prima serata. Vicina a giudici e concorrenti di questa edizione, Daniela è di famiglia nello show di Sky prodotto da Fremantle, avendo già condotto StraFactor.