Burger King lancia appello: “Ordinate da McDonald’s”

Burger King lancia un appello solidale: “Ordinate da McDonald’s. I ristoranti non devono solo sopravvivere, devono vivere”

“I ristoranti non devono solo sopravvivere, devono vivere”. “Nemici” sul campo, alleati nelle difficoltà. Con un messaggio diffuso sui social, Burger King si schiera dalla parte del suo storico rivale. La catena di fast food, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), invitando iclienti a ordinare da McDonald’s.

“Siamo fatti così, a volte ci prendiamo (o ci prendono) in giro, ma fare squadra è ciò che conta di più. Se mi avessero detto che un giorno avrei fatto pubblicità alla concorrenza non ci avrei mai creduto”, ha spiegato Andrea Valota, Amministratore Delegato Burger King Restaurants Italia. A causa della difficile situazione che il settore della ristorazione sta vivendo in questo momento, “il sostegno concreto diventa quantomai necessario e urgente”.

“I ristoranti non devono solo sopravvivere, devono vivere, continuare a essere luoghi di convivialità, nei quali il benessere del cliente è fondamentale”, prosegue Valota. “Da diversi mesi ormai, ‘armati’ di mascherine e gel igienizzante, barricati dietro scudi di plexiglass, ci siamo rimboccati le maniche per riportare nei locali un po’ della perduta normalità, rispettando tutte le norme di sicurezza previste. Molti di noi hanno usato il proprio ingegno, gli italiani in questo non sono secondi a nessuno, per adottare nuovi canali di vendita senza contatto, eppure, ancora una volta, rischiamo che questi sforzi vengano vanificati”.

Per questo, è necessario affrontare la situazione compatti.

“Non avremmo mai pensato di chiedervelo, ma in questo momento la ristorazione – dalle grandi catene alla piccolissima realtà locale -, che in Italia impiega centinaia di migliaia di lavoratori, ha veramente bisogno del supporto di tutti. “Amiamo il nostro lavoro e ci impegniamo per sostenere tutti i ristoranti, siano essi nostri diretti concorrenti o il bar o ristorante sotto casa vostra. Per questa ragione vi chiediamo di ordinare da loro: avere libertà di scelta è un privilegio ed è la chiave della nostra filosofia. Aiutateci a preservare questa possibilità”